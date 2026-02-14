Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ромен Грожан вернулся в Dale Coyne Racing спустя пять лет

Ромен Грожан вернулся в Dale Coyne Racing спустя пять лет
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан вернулся в Dale Coyne Racing и выступит в сезоне-2026 серии NTT IndyCar Series. Француз будет пилотировать болид №18 с двигателем «Хонды». Об этом сообщает пресс-служба серии.

Именно в составе этой команды Грожан дебютировал в IndyCar в 2021 году. Тогда он завоевал свой первый поул в серии и дважды поднимался на подиум.

Его напарником станет чемпион INDY NXT 2025 года Деннис Хаугер, который проведёт дебютный сезон в IndyCar за рулём №19 «Хонды».

В 2022-2023 годах Грожан выступал за Andretti, в 2024-м — за Juncos Hollinger Racing, а в прошлом сезоне участвовал в чемпионате IMSA. Ранее француз провёл 179 гонок в Формуле-1.

Сезон-2026 IndyCar стартует 1 марта гонкой в Сент-Питерсберге (Флорида).

Материалы по теме
Инсайдер: Роберт Шварцман останется без места в IndyCar
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android