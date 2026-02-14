Ромен Грожан вернулся в Dale Coyne Racing спустя пять лет

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан вернулся в Dale Coyne Racing и выступит в сезоне-2026 серии NTT IndyCar Series. Француз будет пилотировать болид №18 с двигателем «Хонды». Об этом сообщает пресс-служба серии.

Именно в составе этой команды Грожан дебютировал в IndyCar в 2021 году. Тогда он завоевал свой первый поул в серии и дважды поднимался на подиум.

Его напарником станет чемпион INDY NXT 2025 года Деннис Хаугер, который проведёт дебютный сезон в IndyCar за рулём №19 «Хонды».

В 2022-2023 годах Грожан выступал за Andretti, в 2024-м — за Juncos Hollinger Racing, а в прошлом сезоне участвовал в чемпионате IMSA. Ранее француз провёл 179 гонок в Формуле-1.

Сезон-2026 IndyCar стартует 1 марта гонкой в Сент-Питерсберге (Флорида).