«Позади большая работа». Шарль Леклер опубликовал фото с тестов в Бахрейне

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер высказался о первой части предсезонных тестов в Бахрейне, прошедшей с 11 до 13 февраля.

«Позади, после трёх дней, большая работа. Несколько дней на анализ, и мы вернёмся на следующей неделе», — написал Леклер в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: из личного архива Шарля Леклера

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33.669 (49 кругов);

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.249 (78);

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.540 (138);

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.880 (153);

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.672 (61);

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.941 (53);

7. Эстебан Окон («Хаас») +2.084 (68);

8. Франко Колапинто («Альпин») +2.137 (137);

9. Оливер Берман («Хаас») +2.303 (70);

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.622 (49).

Новый болид «Феррари» заглох на трассе во время презентации