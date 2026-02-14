«Позади большая работа». Шарль Леклер опубликовал фото с тестов в Бахрейне

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер высказался о первой части предсезонных тестов в Бахрейне, прошедшей с 11 до 13 февраля.
«Позади, после трёх дней, большая работа. Несколько дней на анализ, и мы вернёмся на следующей неделе», — написал Леклер в социальной сети X (ранее Twitter).
Фото: из личного архива Шарля Леклера
Фото: из личного архива Шарля Леклера
Фото: из личного архива Шарля Леклера
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день (топ-10):
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33.669 (49 кругов);
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.249 (78);
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.540 (138);
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.880 (153);
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.672 (61);
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.941 (53);
7. Эстебан Окон («Хаас») +2.084 (68);
8. Франко Колапинто («Альпин») +2.137 (137);
9. Оливер Берман («Хаас») +2.303 (70);
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.622 (49).
Новый болид «Феррари» заглох на трассе во время презентации