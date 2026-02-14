Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: болиды Формулы-1 конца 1990-х и начала 2000-х были лучшими

Алонсо: болиды Формулы-1 конца 1990-х и начала 2000-х были лучшими
Комментарии

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался об обновлённых болидах Формулы-1.

«Сейчас другое время. Всё это управление энергией, очевидно, уменьшает вызов для пилота. Как я и говорил на презентации машины, машины конца 1990-х и начала 2000-х были лучшими с точки зрения пилотажа – лёгкие, с узнаваемым звуком, в них вы улучшали время круга за счёт рисков. Вы въезжали в быстрые повороты на полной скорости и лишь немного сбрасывали газ, чувствуя машину… В общем, рисковали.

Теперь же дело не в риске. Теперь игра заключается в том, чтобы иметь больше энергии. Мы тратим всю мощь на прямые, но в поворотах не хотим растрачиваться. И поэтому проезжаем их медленно», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Материалы по теме
Алонсо в гневе выбросил перчатки после первого круга за рулём AMR26 — инсайдер
Материалы по теме
«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android