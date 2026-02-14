Алонсо: болиды Формулы-1 конца 1990-х и начала 2000-х были лучшими

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался об обновлённых болидах Формулы-1.

«Сейчас другое время. Всё это управление энергией, очевидно, уменьшает вызов для пилота. Как я и говорил на презентации машины, машины конца 1990-х и начала 2000-х были лучшими с точки зрения пилотажа – лёгкие, с узнаваемым звуком, в них вы улучшали время круга за счёт рисков. Вы въезжали в быстрые повороты на полной скорости и лишь немного сбрасывали газ, чувствуя машину… В общем, рисковали.

Теперь же дело не в риске. Теперь игра заключается в том, чтобы иметь больше энергии. Мы тратим всю мощь на прямые, но в поворотах не хотим растрачиваться. И поэтому проезжаем их медленно», — приводит слова Алонсо Sky Sports.