Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер ответил на слова Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Ф-1

Леклер ответил на слова Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Ф-1
Комментарии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал заявление четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды.

Напомним, Ферстаппен заявил, что ему не нравится управление машиной, назвав его «слишком контролируемым», а также сравнил болид с машинами из Формулы-Е.

«Я думаю, что это небольшое преувеличение. Я знаю Макса. Иногда он делит всё на чёрное и белое. Но так или иначе, а я не буду лгать. Это не самая приятная машина, на которой я ездил. Она ощущается совершенно иначе», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Материалы по теме
«Формула-Е на стероидах». Ферстаппен раскритиковал новые болиды Ф-1
Материалы по теме
«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне

Новый болид «Феррари» заглох на трассе во время презентации

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android