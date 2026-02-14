Леклер ответил на слова Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Ф-1

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал заявление четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды.

Напомним, Ферстаппен заявил, что ему не нравится управление машиной, назвав его «слишком контролируемым», а также сравнил болид с машинами из Формулы-Е.

«Я думаю, что это небольшое преувеличение. Я знаю Макса. Иногда он делит всё на чёрное и белое. Но так или иначе, а я не буду лгать. Это не самая приятная машина, на которой я ездил. Она ощущается совершенно иначе», — приводит слова Леклера Sky Sports.

