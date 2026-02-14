Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Обычно мы гоняемся вечером». Хэмилтон критично высказался о тестах в Бахрейне

«Обычно мы гоняемся вечером». Хэмилтон критично высказался о тестах в Бахрейне
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон признался, что недоволен временем проведения первой части предсезонных тестов в Бахрейне, прошедшей с 11 по 13 февраля.

«Это была хорошая неделя. Мы многое узнали о машине, о шинах… Это довольно специфичная трасса, на которой мы обычно гоняемся вечером, но по какой-то причине тесты нам организовали днём. Утро ужасное, очень ветрено… Безумно жарко на трассе, не думаю, что это сопоставимо с нашим опытом здесь. Тем не менее мы о многом узнали, поняли, как шины ведут себя в рабочем окне, и попытались найти рабочее окно для машины», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Феррари».

Материалы по теме
Пьер Ваше: «Ред Булл» не ориентир. В топ-3 — «Феррари», «Мерседес» и «Макларен»
Материалы по теме
«Я тебя чем-то расстроил?» Муки Хэмилтона в «Феррари» со своим гоночным инженером
«Я тебя чем-то расстроил?» Муки Хэмилтона в «Феррари» со своим гоночным инженером
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android