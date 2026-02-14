«Обычно мы гоняемся вечером». Хэмилтон критично высказался о тестах в Бахрейне

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон признался, что недоволен временем проведения первой части предсезонных тестов в Бахрейне, прошедшей с 11 по 13 февраля.

«Это была хорошая неделя. Мы многое узнали о машине, о шинах… Это довольно специфичная трасса, на которой мы обычно гоняемся вечером, но по какой-то причине тесты нам организовали днём. Утро ужасное, очень ветрено… Безумно жарко на трассе, не думаю, что это сопоставимо с нашим опытом здесь. Тем не менее мы о многом узнали, поняли, как шины ведут себя в рабочем окне, и попытались найти рабочее окно для машины», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Феррари».