Андреа Стелла объяснил, почему в Формуле-1 могут исчезнуть обгоны

Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что гоночная серия может столкнуться с серьёзной проблемой из-за обновления регламента.

«В прошлом DRS давала аэродинамическое преимущество для машины сзади. Сейчас же, если вы едете за кем-то, у вас такая же мощность, и это делает обгон довольно сложным. Наши пилоты гонялись в Бахрейне три дня, и им было чрезвычайно тяжело обгонять.

Дополнительной энергией, когда вы едете за кем-то в пределах секунды, тяжело воспользоваться, можно сделать это лишь в конце прямой. Поэтому, как по мне, мы, сообщество Ф-1, должны задуматься о том, что можно сделать ради обеспечения возможности обгона. В противном случае мы рискуем лишиться одного из фундаментальных элементов гонок», — приводит слова Стеллы издание Motorsport.