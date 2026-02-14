Оскар Пиастри объяснил проблему со стартом на тестах в Бахрейне

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри рассказал о проблемах со стартом на минувшей первой части предсезонных тестов в Бахрейне.

Напомним, в ходе тренировочных стартов в последний день тестов несколько гонщиков, включая Оскара Пиастри, не смогли тронуться с места в имитации стартовой процедуры.

«Старт был путаницей в инструкциях. Мне сказали дождаться, когда гонщик передо мной начнёт стартовать, а затем стартовать самому и не обращать внимания на огни. У других были свои идеи, и это никак не связано с силовыми установками.

Старт нужно урегулировать. Мы все видели, сейчас довольно сложно обеспечить безопасный старт, не говоря уже о том, чтобы он был конкурентоспособным. Уверен, мы обсудим это до этапа в Мельбурне», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.