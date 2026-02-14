Алонсо — о проблемах «Астон Мартин» на тестах в Бахрейне: не забыл о доминировании Ньюи

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о проблемах команды на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Сохраняю ли я веру в команду? Да. Особенно касательно шасси. С силовой установкой немного сложнее, потому что мы всё ещё не до конца понимаем правила и требования. Но если говорить о шасси, то никаких сомнений нет.

Не думаю, что за год я забыл о 30 годах доминирования Эдриана [Ньюи] в этом спорте. Я не знаю, каков наш уровень шасси и сцепления [относительно остальных], но если мы и не достигли 100% прямо сейчас, то скоро это произойдёт», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.