Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо — о проблемах «Астон Мартин» на тестах в Бахрейне: не забыл о доминировании Ньюи

Алонсо — о проблемах «Астон Мартин» на тестах в Бахрейне: не забыл о доминировании Ньюи
Комментарии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о проблемах команды на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Сохраняю ли я веру в команду? Да. Особенно касательно шасси. С силовой установкой немного сложнее, потому что мы всё ещё не до конца понимаем правила и требования. Но если говорить о шасси, то никаких сомнений нет.

Не думаю, что за год я забыл о 30 годах доминирования Эдриана [Ньюи] в этом спорте. Я не знаю, каков наш уровень шасси и сцепления [относительно остальных], но если мы и не достигли 100% прямо сейчас, то скоро это произойдёт», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.

Материалы по теме
Алонсо в гневе выбросил перчатки после первого круга за рулём AMR26 — инсайдер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android