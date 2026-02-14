Фредерик Вассёр подвёл итоги выступления «Феррари» на первой части тестов в Бахрейне

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о работе команды на первой части предсезонных тестов в Бахрейне.

«Когда мы начинали сезон, целью было проехать большую часть первых двух из трёх [предсезонных] сессий. Пока всё идёт хорошо, если говорить о продолжительности заездов, у нас не возникло серьёзных проблем. Это важно для подготовки, а также для сбора данных на базе. Мы воспользуемся ими для улучшения машины и понимания процессов, связанных с двигателем. Вот почему мы считаем, что находимся на верном пути. Производительность – отдельный вопрос, но добиться надёжности было очень важно», — приводит слова Вассёра издание Sky Sports.