Расселл: надеюсь, у «Мерседеса» окажется большой козырь в рукаве

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о положении команды перед стартом нового сезона.

«Надеюсь, у нас окажется большой козырь в рукаве. Очевидно, на тестах никто не гоняется на пределе, мы по-прежнему находимся в процессе обучения. Но правда в том, что «Ред Булл» начали сезон намного лучше, чем любая другая команда. И мы равняем себя не только на «Ред Булл», но и на «Феррари», кажется, у них всё хорошо.

Я считаю, что в этом году мы выставили очень сильную машину. Конечно, все разговоры о нашей конкурентоспособности в нынешнем сезоне касаются преимущественно силовой установки, и там проведена большая работа. Но сейчас главная команда в этой области – «Ред Булл», — приводит слова Расселла RacingNews365.

Расселл — о третьем дне тестов: соперники выглядят сильнее, чем в Барселоне
«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
