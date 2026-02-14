Инсайдер: у болида «Астон Мартин» перевес 40 кг, команда не решит проблему к Мельбурну

Болид команды Формулы-1«Астон Мартин» AMR26 превышает допустимый техническим регламентом Международной автомобильной федерации (ФИА) вес почти на 40 кг, сообщает инсайдер Маттео Бобби.

По информации обозревателя, команда не успеет решить проблему к первому этапу сезона-2026, который пройдёт с 6 по 8 марта в Мельбурне (Австралия). Ей также пришлось снизить мощность двигателя из-за риска выхода из строя коробки передач.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33.669 (49 кругов).

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.249 (78).

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.540 (138).

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.880 (153).

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.672 (61).

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.941 (53).

7. Эстебан Окон («Хаас») +2.084 (68).

8. Франко Колапинто («Альпин») +2.137 (137).

9. Оливер Берман («Хаас») +2.303 (70).

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.622 (49).