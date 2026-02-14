Скидки
Инсайдер: у болида «Астон Мартин» перевес 40 кг, команда не решит проблему к Мельбурну

Болид команды Формулы-1«Астон Мартин» AMR26 превышает допустимый техническим регламентом Международной автомобильной федерации (ФИА) вес почти на 40 кг, сообщает инсайдер Маттео Бобби.

По информации обозревателя, команда не успеет решить проблему к первому этапу сезона-2026, который пройдёт с 6 по 8 марта в Мельбурне (Австралия). Ей также пришлось снизить мощность двигателя из-за риска выхода из строя коробки передач.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33.669 (49 кругов).
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.249 (78).
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.540 (138).
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.880 (153).
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.672 (61).
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.941 (53).
7. Эстебан Окон («Хаас») +2.084 (68).
8. Франко Колапинто («Альпин») +2.137 (137).
9. Оливер Берман («Хаас») +2.303 (70).
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.622 (49).

Алонсо — о проблемах «Астон Мартин» на тестах в Бахрейне: не забыл о доминировании Ньюи
