ФИА уже проверила двигатель «Мерседеса» по новой методике — Аutosprint

Международная автомобильная федерация (ФИА) провела проверку двигателя команды Формулы-1 «Мерседес» согласно требованию остальных производителей, ранее обвинивших немецкую команду в извлечении преимущества за счёт лазейки в новом регламенте, сообщает итальянское издание Аutosprint.

По информации ресурса, двигатель соответствует стандартам, степень сжатия в цилиндрах не превышает показатель 16:1 (напомним, в предыдущем регламенте этот предел составлял 18:1). Установка была проверена с помощью статического теста при высокой температуре.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о соответствии двигателя команды правилам.

