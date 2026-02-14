Руководитель «Ауди» Уитли: мой список дел постоянно увеличивается

Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли высказался об итогах вторых предсезонных тестов, которые прошли на трассе в Бахрейне.

«Когда я смотрю на свой список дел, то он постоянно увеличивается. Ты вычёркиваешь кучу сделанного, но при этом добавляешь ещё с десяток новых задач, потому что пытаешься добиться прогресса в мелочах. Этот список дел бесконечен. Мы довольно рано прошли краш-тест, собрали болид, так что у нас была возможность заниматься аэродинамикой на ранней стадии развиия. Если сравнивать ту спецификацию с нынешней, то болид был сделан весьма грубо. Но мы продолжали учиться и наматывать дистанцию.

Я в воодушевлении! Люди смотрят на нас и видят амбиции и страсть. Наш нынешний темп? Если вы спросите меня в следующую пятницу, то у меня будет более чёткое представление об этом», – приводит слова Уитли Auto motor und Sport.