Алонсо надеется, что смена настроек позволит «Астон Мартин» отыграть несколько секунд

Алонсо надеется, что смена настроек позволит «Астон Мартин» отыграть несколько секунд
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о выступлении «Астон Мартин» на тестах в Бахрейне и оценил перспективы команды.

«Я не знаю, мне сложно сказать что-то конкретное. Думаю, Лэнс так сказал, потому что в Арселоне мы отставали от лидеров на 4,5 секунды. В первые два дня тестов в Бахрейне отставание также составляло от четырёх до пяти секунд. Так что таковы тенденции этих дней. Однако сейчас можно улучшить или ухудшить своё время на круге на 0,8 секунды, просто поменяв настройки болида. То есть речь не идёт о том, что благодаря оптимизации болида можно отыграть 0,2 секунды. Всё не так, как раньше. Так что, возможно, оптимизировав работу машины, мы сможем отыграть несколько секунд.

Надеюсь, что на следующей неделе мы будем смотреться лучше. Хотя, как я уже говорил, мы остаёмся реалистами. И мы понимаем, что «Астон Мартин» не будет быстрейшей машиной на Гран-при Австралии. Мы медленно начали. Но сложно сказать, где мы окажемся в итоге», – приводит слова Алонсо Marca.

Презентация «Астон Мартин» пошла не по плану. Но обновлённая ливрея выглядит здорово
Презентация «Астон Мартин» пошла не по плану. Но обновлённая ливрея выглядит здорово
