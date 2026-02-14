Скидки
Ди Грасси раскритиковал новый регламент Формулы-1

41-летний бразильский гонщик и чемпион Формулы-Е, вице-чемпион WEC и экс-пилот Формулы-1 Лукас ди Грасси высказался о новом регламенте Формулы-1.

«Правила гибридов в Формуле-1 сделаны ужасно. Виноваты не только гибридные моторы. Дело в правилах, которые приняли в ФИА и в людях, которые регламент составляли. Я не знаю, в чём логика этих правил, но они очень странные. В случае с Формулой-1 это привело к тому, что машины стали очень медленными и местами не особо эффективными, не подходящими для гонок. Вот почем пилоты жалуются.

Я успел поговорить с некоторыми пилотами Формулы-1. Я беседовал с теми, кто работает в симуляторе. Правила невероятно странные. На некоторых трассах они создают множество проблем», — приводит слова ди Грасси Motorsport.

Ди Грасси ответил Ферстаппену, заявившему, что новые болиды Ф-1 — Формула-Е на стероидах
