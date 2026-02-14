Скидки
«Первая четвёрка осталась той же». Пиастри — о раскладе сил в Формуле-1

«Первая четвёрка осталась той же». Пиастри — о раскладе сил в Формуле-1
Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о раскладе сил по итогам вторых предсезонных тестов Формулы-1.

«Машины явно отличаются. Это точно. Думаю, в медленных поворотах ощущения остались теми же, может быть, немного улучшились, потому что болиды стали легче. Но в скоростных поворотах сейчас прижимной силы явно меньше, чем было в прошлом году. На этой неделе мы активно изучали способы, как выжать макисмум из этих силовых установок. Они стали очень необычными. Но пока это даётся непросто.

Если же говорить о расстановке сил, то я не знаю, где мы находимся. Есть ощущение, что первая четвёрка осталась в том же составе, но я не знаю наше положение на данный момент», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.

Оскар Пиастри объяснил проблему со стартом на тестах в Бахрейне
