Алонсо: под впечатлением от работы «Ред Булл» над двигателем

Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о раскладе сил в пелотоне сезона-2026.

«Не могу сказать ничего конкретного о двигателе «Ред Булл». Я пока не изучал те данные, что у нас есть, и не могу судить, опережает «Ред Булл» конкурентов или нет. Но у них, кажется, и правда достаточно неплохой двигатель. Они сразу были очень быстры, и на тестах в Барселоне, и здесь, в Бахрейне. Так что да, я под впечатлением от того, как они поработали.

Если говорить честно, то я не знаю, кто из команд сейчас находится позади, а кто — впереди. Но у топ-команд будет определённое преимущество. У них есть необходимый опыт, все системы у них работают гладко, они всегда показывают свой максимум. В то время как небольшим командам нужно постепенно расти. Так что посмотрим.

Но, как мне кажется, переход на новый технический регламент всегда даёт шансы на прорыв или провал какой-нибудь команды. Не знаю, кто именно это будет, но мне кажется, что в итоге какая-то из топ-команд может оказаться не так быстра, как от неё ждут, а кто-то из середняков, напротив, может оказаться быстрее ожидаемого. Но я не знаю, кто это будет», — приводит слова Алонсо Marca.

