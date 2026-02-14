«Нет цели сделать Макса счастливым». Техдиректор «Ред Булл» — о недовольстве Ферстаппена

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о недовольстве четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном новыми болидами.

«У меня нет цели сделать Макса счастливым. Мы можем сделать это победой в гонке. Моя работа и работа команды, если говорить о моих задачах, в том, чтобы уцбедиться, что с нашей машиной Макс сможет бороться за самые высокие позиции в гонках.

Сам регламент с точки зрения ощущений от пилотажа — это сторонняя тема. Это дискуссия для Федерации, для ФИА. Мы можем принять в этом обсуждении участие, но сейчас наша основная задача — сделать машину быстрее», — приводит слова Пьера Ваше Motorsport.