Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нет цели сделать Макса счастливым». Техдиректор «Ред Булл» — о недовольстве Ферстаппена

«Нет цели сделать Макса счастливым». Техдиректор «Ред Булл» — о недовольстве Ферстаппена
Комментарии

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о недовольстве четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном новыми болидами.

«У меня нет цели сделать Макса счастливым. Мы можем сделать это победой в гонке. Моя работа и работа команды, если говорить о моих задачах, в том, чтобы уцбедиться, что с нашей машиной Макс сможет бороться за самые высокие позиции в гонках.

Сам регламент с точки зрения ощущений от пилотажа — это сторонняя тема. Это дискуссия для Федерации, для ФИА. Мы можем принять в этом обсуждении участие, но сейчас наша основная задача — сделать машину быстрее», — приводит слова Пьера Ваше Motorsport.

Материалы по теме
Леклер ответил на слова Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android