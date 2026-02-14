Эванс вышел в лидеры Ралли Швеции, Кацута — второй

В Швеции завершился третий день второго этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Швеции. Лучшее время показал британец Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT). Второе время продемонстрировал японец Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT). Третий — финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT).
WRC. Сезон-2026. Ралли Швеции. Второй день:
1. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) — 01:52:37.7.
2. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +18.0.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT) +29.7.
4. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +58.5.
5. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:07.7;.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:18.4.
7. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:12.9.
8. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +3:21.9.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +4:31.0.
10. Роопе Корхонен (Toyota Gazoo Racing WRT2) +7:48.8.
