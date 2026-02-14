Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эванс вышел в лидеры Ралли Швеции, Кацута — второй

Эванс вышел в лидеры Ралли Швеции, Кацута — второй
Комментарии

В Швеции завершился третий день второго этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Швеции. Лучшее время показал британец Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT). Второе время продемонстрировал японец Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT). Третий — финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT).

WRC 2026. Этап 2, Швеция
Ралли Швеции. Общий зачёт
14 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
2:01:24.1
2
Такамото Кацута
Toyota GAZOO Racing WRT
+15.4
3
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
+26.8

WRC. Сезон-2026. Ралли Швеции. Второй день:

1. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) — 01:52:37.7.
2. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +18.0.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT) +29.7.
4. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +58.5.
5. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:07.7;.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:18.4.
7. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:12.9.
8. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +3:21.9.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +4:31.0.
10. Роопе Корхонен (Toyota Gazoo Racing WRT2) +7:48.8.

Материалы по теме
Такамото Кацута лидирует по итогам второго дня второго этапа Ралли Швеции. Сольберг — 6-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android