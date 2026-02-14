Жене: Хэмилтону комфортно за рулём новой «Феррари»

Амбассадор «Феррари» и бывший гонщик Формулы-1 Марк Жене высказался о выступлении семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на тестах в Бахрейне.

«Если посмотреть на времена прохождения круга Хэмилтоном в третий день тестов, то я вижу, что Льюису стало комфортно за рулём этого болида, ему приятен этот пилотаж. Хорошо видно, что он ставил эти времена на круге с лёгкостью.

Это отличные новости для «Феррари», потому что команде нужны два топ-пилота. При этом если расценивать расстановку сил, то видно, что многие команды скрывают свой истинный темп. Особенно если говорить о «Мерседесе», — приводит слова Жене FormulaPassions.