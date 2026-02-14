Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жене: Хэмилтону комфортно за рулём новой «Феррари»

Жене: Хэмилтону комфортно за рулём новой «Феррари»
Комментарии

Амбассадор «Феррари» и бывший гонщик Формулы-1 Марк Жене высказался о выступлении семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на тестах в Бахрейне.

«Если посмотреть на времена прохождения круга Хэмилтоном в третий день тестов, то я вижу, что Льюису стало комфортно за рулём этого болида, ему приятен этот пилотаж. Хорошо видно, что он ставил эти времена на круге с лёгкостью.

Это отличные новости для «Феррари», потому что команде нужны два топ-пилота. При этом если расценивать расстановку сил, то видно, что многие команды скрывают свой истинный темп. Особенно если говорить о «Мерседесе», — приводит слова Жене FormulaPassions.

Материалы по теме
«Я тебя чем-то расстроил?» Муки Хэмилтона в «Феррари» со своим гоночным инженером
«Я тебя чем-то расстроил?» Муки Хэмилтона в «Феррари» со своим гоночным инженером
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android