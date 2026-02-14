Джейк Деннис выиграл вторую гонку Формулы-Е в Джидде

Пилот Andretti FE Team Джейк Деннис одержал победу во второй гонке Формулы-Е в Джидде. Вторым финишировал гонщик Jaguar TCS Racing Митч Эванс, третьим к финишу пришёл пилот Cupra Kiro Дэниэл Тиктум.
Лидер общего зачёта перед стартом гонки Паскаль Верляйн финишировал восьмым.
Результаты гонки пятого этапа Формулы-Е:
1. Джейк Деннис (Andretti FE).
2. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing).
3. Дэниэл Тиктум (Cupra Kiro).
4. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing).
5. Максимилиан Гюнтер (DS Penske).
6. Тейлор Барнард (DS Penske).
7. Норман Нато (Nissan FE Team).
8. Паскаль Верляйн (Porsche FE Team).
9. Фелипе Другович (Andretti FE).
10. Жан-Эрик Вернь (Citroën Racing).