Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джейк Деннис выиграл вторую гонку Формулы-Е в Джидде

Джейк Деннис выиграл вторую гонку Формулы-Е в Джидде
Комментарии

Пилот Andretti FE Team Джейк Деннис одержал победу во второй гонке Формулы-Е в Джидде. Вторым финишировал гонщик Jaguar TCS Racing Митч Эванс, третьим к финишу пришёл пилот Cupra Kiro Дэниэл Тиктум.

Лидер общего зачёта перед стартом гонки Паскаль Верляйн финишировал восьмым.

Результаты гонки пятого этапа Формулы-Е:

1. Джейк Деннис (Andretti FE).
2. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing).
3. Дэниэл Тиктум (Cupra Kiro).
4. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing).
5. Максимилиан Гюнтер (DS Penske).
6. Тейлор Барнард (DS Penske).
7. Норман Нато (Nissan FE Team).
8. Паскаль Верляйн (Porsche FE Team).
9. Фелипе Другович (Andretti FE).
10. Жан-Эрик Вернь (Citroën Racing).

Материалы по теме
Паскаль Верляйн выиграл первую гонку в Джидде и возглавил общий зачёт Формулы-Е
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android