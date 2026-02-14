Кравиц: поставил бы «Феррари» на первое место, а «Мерседес» — на второе

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц высказался о раскладе сил в пелотоне Формулы-1 2026 года.

«Прямо сейчас я бы поставил «Феррари» на первое место, а «Мерседес» на второе. Вопрос только в том, кто из команд на самом деле скрывает свою скорость? Есть, конечно, и вопросы относительно места «Ред Булл», причём это ещё и зависит от того, о каком конкретно болиде мы говорим. На тестах мы снова увидели, что если говорить о раскладе сил в команде, то у нас есть отдельно болид Ферстаппена, а отдельно — Хаджара. И некоторые ставят Ферстаппена на уровень «Мерседеса», ну или почти.

В «Мерседесе» же при этом говорят, что мы пока не видели настоящей скорости Ферстаппена на той же дистанции и в тех же условиях, в которых свои заезды проводили Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Джордж Расселл и Кими Антонелли. Что касается «Макларена», то Андреа Стелла заявил, что по скорости они сейчас четвёртые. С поправкой на то, что он не уверен насчёт темпа Ферстаппена, но что «Феррари» и «Мерседес» точно впереди «Макларена», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.