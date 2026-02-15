Скидки
Да Кошта выиграл вторую гонку Формулы-Е в Джидде

Комментарии

В Джидде (Саудовская Аравия) завершилась гонка пятого этапа чемпионата Формулы-Е сезона-2026. Победу в ней одержал гонщик «Ягуара» Антонио Феликс да Кошта.

Вторым к финишу пришёл Себастьен Буэми из «Энвижена», третьим финишировал Оливер Роуленд из «Ниссана».

Формула-Е. Результаты второй гонки в Джидде:

1. Антонио Феликс да Кошта («Ягуар») — 30 кругов.
2. Себастьен Буэми («Энвижен») +2.574.
3. Оливер Роуленд («Ниссан») +3.508.
4. Эдоардо Мортара («Махиндра Рейсинг») +3.924.
5. Лэн Тиктум («Купра Киро») +4.521.
6. Пепе Марти («Купра Киро») +5.481.
7. Митч Эванс («Ягуар») +5.926.
8. Паскаль Верляйн («Порше») +6.348.
9. Жан-Эрик Вернь («Ситроен») +6.887.
10. Тейлор Барнард («Пенске») +9.170.

Паскаль Верляйн выиграл первую гонку в Джидде и возглавил общий зачёт Формулы-Е
