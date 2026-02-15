Управляющий директор «Альпин» оценил расклад сил после тестов в Бахрейне

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен высказался о расстановке сил в пелотоне по итогам тестов в Бахрейне.

«Если бы вы спросили меня после тестов в Барселоне, я бы ответил, что выше всех стоит «Мерседес». В среду, после первого дня тестов в Бахрейне, я бы назвал «Ред Булл». А в четверг назвал бы «Феррари». Всё меняется. Мы же просто работали по своей программе, а больше всего данных дают длинные отрезки. В «Феррари» тоже в этом отношении поработали очень неплохо.

Но положение команд на тестах в Бахрейне не обязательно останется таким же на Гран-при Австралии. Впереди нас ждёт очень много работы над стратегией под каждую трассу – раньше мы никогда такого не делали. Всё это очень непросто. У всех команд есть симулятор или доступ к нему, так что мы понимали, что ждать, но нет ничего лучше проработки этих моментов на реальной трассе», – приводит слова Нильсена Autoracer.