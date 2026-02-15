Скидки
Ферстаппен сказал, какие этапы сезона-2026 могут стать провальными из-за нового регламента

Ферстаппен сказал, какие этапы сезона-2026 могут стать провальными из-за нового регламента
Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился опасениями касательно предстоящего сезона Формулы-1.

«На прямых вы крайне неэффективно расходуете энергию. На трассе в Бахрейне ещё можно справиться. Но мы окажемся на трассах, где это станет настоящей катастрофой… Мельбурн, Монца, как пример. Мексики это не касается, там разреженный воздух и тяжёлое торможение. В Спа будет плохо. Возможно, Лас-Вегас из-за длинной прямой. Вероятно, нам придётся тормозить на полпути, потому что у нас закончится энергия. Сейчас я смеюсь над этим, но в этом действительно нет смысла», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

