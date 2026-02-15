Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Австралии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер поделился ожиданиями от первого этапа сезона-2026, который пройдёт с 6 по 8 марта в Мельбурне (Австралия).

«Да, я ожидаю некоторой неразберихи, как мы и говорили, обгоны будут большой проблемой. Вопросов по-прежнему много. Мы стараемся смоделировать как можно больше ситуаций, но нельзя смоделировать непредсказуемость, с которой сталкиваетесь на старте гонки. Вы не можете предугадать свою траекторию, свои манёвры, поскольку зависите от соперника. И это касается всех.

Вопросов много, старт один из них. Мы много работаем над ним, как и остальные, это один из ключевых моментов гонки, но на первом старте сезона могут произойти неожиданности», — приводит слова Леклера издание GPblog.