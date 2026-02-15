Скидки
Вассёр: сейчас никто не говорит о «Феррари», мне это нравится

Вассёр: сейчас никто не говорит о «Феррари», мне это нравится
Глава «Феррари» Фредерик Вассёр признался, что ему нравится ослабленное внимание к команде в связи со стартом нового технологического цикла в Формуле-1.

«Самое замечательное, что никто о нас не говорит. И мне это нравится. Это даёт нам возможность сосредоточиться исключительно на себе (смеётся).

Расстановка сил? Пока этого никто не знает. Никто не знает, выживает ли «Мерседес» всё из своего двигателя или нет. Похоже, что нет. И никто не знает, сколько топлива они заливают. А это играет большую роль, чем разница между машинами», — приводит слова Вассёра издание FormulaPassion.

Фредерик Вассёр подвёл итоги выступления «Феррари» на первой части тестов в Бахрейне
«Я тебя чем-то расстроил?» Муки Хэмилтона в «Феррари» со своим гоночным инженером
«Я тебя чем-то расстроил?» Муки Хэмилтона в «Феррари» со своим гоночным инженером

Болид «Феррари» SF-26 на тестах в Барселоне

