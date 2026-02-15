Скидки
Исак Хаджар назвал сильную сторону новых болидов Формулы-1

Комментарии

Пилот «Ред Булл» француз Исак Хаджар назвал, по его мнению, сильную сторону новых болидов 2026 года.

«Похоже, что стало легче атаковать на пределе, если сравнивать с прошлым годом. В целом, машина немного медленнее, легче и меньше. Ощущения примерно такие же на медленных и среднескоростных поворотах. Хотя на высокой скорости всё иначе. Но пока мне удаётся выжимать из машины максимум, поэтому я доволен», — приводит слова Хаджара официальный сайт Формулы-1.

Напомним, первый Гран-при сезона пройдёт с 6 по 8 марта в Мельбурне (Австралия).

