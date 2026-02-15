Эстонский гонщик был госпитализирован после аварии в гонке Supercars в Австралии

Серьёзная авария произошла в гонке «12 часов Батерста» чемпионата Supercars, состоявшейся 15 февраля в Батерсте (Австралия).

Эстонский пилот Ральф Арон, представляющий команду Craft‑Bamboo Racing, на полном ходу врезался в «Порше» итальянца Йоханнеса Цельгера, остановившийся после столкновения.

У «Мерседеса» Арона оторвало капот, произошло возгорание. Эстонский пилот смог самостоятельно выйти из машины, после чего лёг на траву. Позже пресс-служба «Мерседеса» сообщила, что Арон не получил серьёзных повреждений.

«Мы подтверждаем, что состояние гонщика стабильное, но он пройдёт обследование в ближайшей больнице», — говорится в заявлении.