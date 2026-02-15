Андреа Стелла назвал две сильнейшие команды после первой части тестов в Бахрейне

Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался о выступлении команд на первой части предсезонных тестов в Бахрейне, прошедших с 11 по 13 февраля.

«Что касается темпа, могу подтвердить, что «Феррари» выглядит конкурентоспособной. Когда Льюис работал на симуляторе, уже были результаты Антонелли и Оскара [Пиастри]. Антонелли и Хэмилтон были быстрее нас. Шарль [Леклер] также был конкурентоспособен.

Хотелось бы призвать всех быть осторожней и не слишком много внимания уделять тому, что мы видим на тестах. Но, если отмечать первые признаки конкурентоспособности, считаю, что «Феррари» и «Мерседес» можно поставить на первое место», — приводит слова Стеллы издание Motrosport.