«Уильямс» устранит перевес болида только к апрелю — Marca

Команда Формулы-1 «Уильямс» не успеет устранить перевес болида FW48 к первому этапу сезона-2026, который пройдёт с 6 по 8 марта в Австралии, сообщает издание Marca.

По информации ресурса, вес машины примерно на 20 кг превышает допустимый, что существенно сказывается на его скорости. Причиной же стало усиление шасси ради прохождения краш-теста ФИА. Заявляется, что потери на круге длиною 5 км составляют около 0,6-0,7 секунды. Кроме того, команда не успела в срок подготовить новые аэродинамические компоненты для предсезонных тестов.

Ожидается, что «Уильямс» решит проблему к четвёртому этапу, который пройдёт с 10 по 12 апреля в Бахрейне.