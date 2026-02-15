Скидки
Дэвид Култхард отреагировал на слова Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Ф-1

Вице-чемпион мира Дэвид Култхард отреагировал на критику со стороны пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена, оставшегося недовольным новыми болидами Формулы-1.

«Каким-то пилотам нравится этот опыт, каким-то – нет, поскольку приходится иметь дело с большим контролем по ходу круга. Вы не угодите всем.

Так или иначе, а всё сведётся к гонкам. Когда погаснут огни, все захотят стать первыми. Можете не верить, но это 12-й сезон Ферстаппена в Формуле-1, он уже давно здесь. Он заслужил иметь мнение из-за своего опыта. Но он не будет думать об этом, когда доберётся до Мельбурна. Он будет думать, как ему реализовать потенциал машины, чтобы выжать максимум», — сказал Култхард в интервью talkSPORT.

Леклер ответил на слова Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Ф-1
