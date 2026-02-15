Скидки
Окон ответил на критику от руководителя «Хааса» Комацу

Окон ответил на критику от руководителя «Хааса» Комацу
Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался о словах руководителя команды Аяо Комацу.

«Комментарии Аяо не стали для меня сюрпризом. Зимой мы много беседовали. Очевидно, сезон прошёл с переменным успехом для всей команды. Было непросто. Но если прочитать всю статью целиком, то вы увидите, то команда тоже взяла на себя ответственность. Я всегда говорил, что тут 50 на 50. Я много раз говорил, что у меня была проблема с нестабильностью машины и блокировкой передних колёс. У другой стороны гаража при этом было иначе.

У обоих болидов было одинаковое давление на тормоза, одинаковые условия – но блокировки случались только у меня, не у другой стороны. И так продолжалось вплоть до пятницы в Абу-Даби. Что бы мы там ни изменили, машина внезапно ожила. В пятницу я отставал от ожидаемой позиции на полсекунды, а затем в субботу утром выступил как следует. Мы провели отличный первый сегмент, я смог финишировать седьмым в гонке. Это то, что было нужно», – приводит слова Окона GPBlog.

