«Пусть гоняется на «Нордшляйфе». Расселл ответил на критику Макса Ферстаппена болидов Ф-1

Пилот немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл высказался о словах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Формулы-1.

«Как сказал Ландо, нам повезло оказаться в привилегированном положении. Честно говоря, я просто хочу побеждать. Гонщик, который в последнее время так часто побеждал, хочет иметь не только самую быструю машину, но и ту, на которой ему будет весело гонять. Так что пусть гоняется на «Нордшляйфе», — приводит слова Расселла портал FormulaPssion.

Ранее Дэвид Култхард отреагировал на слова Макса Ферстаппена, который раскритиковал новые болиды Ф-1.