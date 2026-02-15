Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Пусть гоняется на «Нордшляйфе». Расселл ответил на критику Макса Ферстаппена болидов Ф-1

«Пусть гоняется на «Нордшляйфе». Расселл ответил на критику Макса Ферстаппена болидов Ф-1
Комментарии

Пилот немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл высказался о словах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Формулы-1.

«Как сказал Ландо, нам повезло оказаться в привилегированном положении. Честно говоря, я просто хочу побеждать. Гонщик, который в последнее время так часто побеждал, хочет иметь не только самую быструю машину, но и ту, на которой ему будет весело гонять. Так что пусть гоняется на «Нордшляйфе», — приводит слова Расселла портал FormulaPssion.

Ранее Дэвид Култхард отреагировал на слова Макса Ферстаппена, который раскритиковал новые болиды Ф-1.

Материалы по теме
Дэвид Култхард отреагировал на слова Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android