Алонсо дал оптимистичный прогноз на сезон-2026

Алонсо дал оптимистичный прогноз на сезон-2026
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о перспективах команды в 2026 году.

«Не знаю, кто окажется впереди, а кто – позади. Честно говоря, у топ-команд всегда будет небольшое преимущество, поскольку у них хорошо налажена вся работа. Они постоянно показывают потенциал, а маленьким командам приходится расти шаг за шагом. И, думаю, новые правила добавляют возможностей для сюрприза.

Надеюсь, что вторая половина сезона сложится иначе, особенно для нас. Даже если в начале сезона мы окажемся медленными, мы сможем добиться прогресса. В 2023 году «Макларен» отстал на круг, а потом выиграл гонку в Австралии или Сильверстоуне», – приводит слова Алонсо RacingNews365.

