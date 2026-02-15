Скидки
Эльфин Эванс стал победителем Ралли Швеции WRC, четыре первых места у «Тойоты»

Эльфин Эванс стал победителем Ралли Швеции WRC, четыре первых места у «Тойоты»
В Швеции завершился заключительный день второго этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Швеции. Победителем этапа стал британец Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT). Второе время продемонстрировал японец Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT). Третий — финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT).

15 февраля 2026, воскресенье. 14:16 МСК
WRC. Сезон-2026. Ралли Швеции. Общий зачёт.

1. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) — 02:35:53.1.
2. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +14,3.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT) +46,0.
4. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:11.6.
5. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:50.3.
6. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:53.2.
7. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:45.9.
8. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +4:05.5.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +6:05.4.
10. Роопе Корхонен (Toyota Gazoo Racing WRT2) +10:36.2.

