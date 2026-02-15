В «Феррари» работают над доказательством нелегитимности двигателя «Мерседеса» — Туррини

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини рассказал о мерах, которые приняли в «Феррари», чтобы доказать нелегитимность двигателя «Мерседеса».

«Если не брать в расчёт тесты в Бахрейне, то за кулисами Формулы-1 активно разрастается скандал вокруг решения «Мерседеса» насчёт силовой установки.

Полагаю, вы знаете, на каком политическом уровне ведётся спор. Высказывания Тото Вольфа показались мне сюрреалистичными: по сути, он говорит, что всё в порядке, но тут же спешит добавить, что в конце гонки преимущество будет минимальным. Это всё равно, как если бы сказать: «Моя сестра лишь чуть-чуть беременна».

Тем не менее в «Феррари» считают (хотя и не могут в этом признаться!), что в ФИА явно не разбираются в этом вопросе. В Маранелло полагают, что федерация пытается найти решение, которое устроит всех, но, как вы понимаете, угодить всем невозможно. Поэтому технические специалисты «Феррари» должны будут создать технологию, позволяющую измерять степень сжатия двигателя внутреннего сгорания, пока он ещё горячий.

Она должна устанавливаться в головке цилиндров, когда болид находится в неподвижном состоянии, однако для этого сначала надо снять моторный кожух, боковые понтоны, после чего вывернуть свечу и тогда наконец смонтировать этот измерительный инструмент. Я ничего не понял, но это так и есть.

Однако в «Феррари» опасаются, что за то время, которое потребуется на разборку и установку прибора, вентиляторы, заполненные сухим льдом и прикреплённые к воздухозаборникам по бокам и к воздухозаборнику в верхней части двигателя, успеют охладить двигатель настолько, что измеренная степень сжатия составит 16:1.

Короче говоря, технически разоблачить уловки команды «Мерседес» будет непросто, придётся использовать политические рычаги, но интересно, что наши герои не сидят сложа руки», — написал Туррини в своём личном блоге.