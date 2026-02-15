«Глаза были залиты кровью». Немецкий гонщик описал последствия столкновения с кенгуру

Немецкий пилот команды Haupt Racing Team Кристофер Мис рассказал, как сбил выбежавшего на трассу кенгуру в гонке «12 часов Батерста» в первые 10 минут после старта.

«Мы все ехали в плотном пелотоне, и буквально за тысячную долю секунды, за миллисекунду, слева появился кенгуру, очевидно, на очень большой скорости. В тот момент, когда я его увидел, произошло столкновение. Это было очень неприятно, и удар был довольно сильный, но, честно говоря, я рад, что у нас настолько безопасная гоночная машина, всё могло быть гораздо хуже.

Проблема была в том, что я ничего не видел, лобовое стекло было полностью разбито. Я был весь в крови и в том, что осталось от кенгуру. Глаза были залиты кровью и, как это называется, кишками кенгуру, так что сначала мне нужно было их протереть, потому что я понятия не имел, где нахожусь.

Я посмотрел в зеркало заднего вида, увидел стену и постарался подъехать как можно ближе к ней с левой стороны. Я всё ещё видел машины, которые приближались сзади, и хотел оказаться в максимально безопасном месте, чтобы кто-нибудь меня не заметил и не врезался в меня снова. Так что просто старался держаться в безопасном месте.

Меня просто стошнило, вырвало. Запах был невероятно [чудовищный]. Я дважды принимал душ [чтобы отмыться и избавиться от этого запаха]. Хотя до сих пор чувствую его в носу. Могу сказать, что внутри кенгуру пахнет не очень приятно», — приводит слова Миса портал Speedcafe.