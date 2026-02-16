Хельмут Марко ответил, готов ли вернуться в Формулу-1

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался насчёт потенциального возвращения в «Королевские гонки».

«Пока у меня нет желания возвращаться к гонкам, но я буду ежедневно следить за ситуацией. И я буду перед телевизором в пять утра смотреть Гран-при Австралии», — приводит слова Марко портал RacingNews365.

Марко 82 года. Хельмут работал в «Ред Булл» с 2005 года. Более 20 лет специалист курировал молодёжную программу поддержки пилотов «Ред Булл», влиял на определение составов основной и дочерней команд.

