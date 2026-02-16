В первой гонке регулярного сезона NASCAR Cup Series произошёл завал из 20 машин

На трассе «Дейтона Суперспидвей» состоялся первый этап регулярного сезона NASCAR Cup Series — гонка «500 миль Дейтоны». Победу в заезде одержал Тайлер Реддик из команды 23XI, один из совладельцев которой — легендарный баскетболист Майкл Джордан. Для Реддика эта победа стала первой в «Дейтоне-500» и девятой в карьере.

Одним из главных событий заезда стал завал с участием 17 машин, произошедший на последних кругах второй стадии. На 124-м круге лидировавший Джастин Оллгайер сместился вниз и Денни Хэмлин пошёл в атаку в открывшееся пространство. Оллгайер попытался заблокировать соперника, но было уже поздно: Джастин налетел на машину Хэмлина и ударился об стену передней частью своего автомобиля.

После контакта со стеной «Шевроле» Оллгайера бросило поперёк трассы в сторону внутренней траектории, где он выбил с трассы Тодда Гиллиленда, а в образовавшийся позади них завал попали Кайл Ларсон, Райан Блейни, Джоуи Логано, Алекс Боуман, Уильям Байрон, Шейн ван Гисберген и ещё 13 пилотов.

На последний круг гонки лидером ушёл Карсон Хосевар, однако перед первым поворотом после удара в задний бампер от Эрика Джонса его автомобиль вылетел с трассы. Из второго поворота лидером гонки вышел Чейз Эллиотт, однако в четвёртом повороте Тайлер Реддик опередил соперника по внутренней траектории.

Одновременно с этим позади Эллиотта произошло столкновение между Райли Хербстом и Брэдом Кезеловски, и автомобиль последнего врезался в машину Эллиотта, который в итоге пересёк линию финиша лишь на четвёртой позиции.

NASCAR Cup Series. «500 миль Дейтоны» (топ-10):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 200 кругов.

2. Рикки Стенхаус-мл. (Hyak Motorsport / «Шевроле») +0.308 сек.

3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0.442.

4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.477.

5. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +0.547.

6. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») +0.573.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +0.610.

8. Райли Хербст (23XI Racing / «Тойота») +0.675.

9. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +1.209.

10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +1.985.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 58 очков.

2. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 46.

3. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 43.

4. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») — 41.

5. Рикки Стенхаус-мл. (Hyak Motorsport / «Шевроле») — 39.

6. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 39.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 39.

8. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 37.

9. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 36.

10. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 36.

11. Райли Хербст (23XI Racing / «Тойота») — 35.

12. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 35.

13. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») — 33.

14. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 29.

15. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 29.

16. Ноа Грэгсон (Front Row Motorsports / «Форд») — 27.

17. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 26.

18. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 25.

19. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») — 25.

20. Тай Диллон (Kaulig Racing / «Шевроле») — 23.



Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Autotrader 400 — пройдёт 22 февраля на овале «ЭкоПарк Спидвей» в пригороде Атланты, штат Джорджия.