Майк Крак: у болида «Астон Мартин» большой потенциал

Майк Крак: у болида «Астон Мартин» большой потенциал
Главный инженер команды «Астон Мартин» Майк Крак высказался об уровне болида британской команды в 2026 году.

«У нас новый болид, новая техника, новый партнёр или новые партнёры. Всё это необходимо интегрировать. Нас ждёт много работы, и на тестах нам пришлось принять, что мы не на уровне соперников. Но у нашей машины большой потенциал, поэтому нам нужно работать над тем, чтобы его раскрыть», — приводит слова Крака Autosport.

Как сообщалось ранее, болид команды Формулы-1 «Астон Мартин» AMR26 превышает допустимый техническим регламентом Международной автомобильной федерации (ФИА) вес почти на 40 кг.

