В Формуле-1 запретят владеть несколькими командами — инсайдер

Обозреватель и технический эксперт Марк Хьюз высказался о возможной продаже «Рейсинг Буллз».

«Есть и другая интригующая возможность. Впереди всех ждёт новый регламент, примерно через три сезона, согласно которому ни один владелец не сможет иметь две команды. А это означает, что в этот период «Ред Булл» должен будет продать «Рейсинг Буллз».

Так что есть возможность продажи команды. Продаст ли «Ред Булл» Кристиану вторую команду? Будет иронично, не так ли, если это случится. Если же не продавать эту команду, предполагаю, можно продать главную. Но я не могу представить себе чего-то подобного», – приводит слова Хьюза Motor Sport Magazine.