Дочь Ричарда Хаммонда попала в серьёзную аварию на тестах Формулы-Е

Иззи Хаммонд, дочь известного британского телеведущего Ричарда Хаммонда, попала в аварию на тестах болида Формулы-Е.

Права на видео принадлежат Formula E.

Фото: Кадр из трансляции

Хаммонд врезалась в стену во время специальных тестов селебрити на этапе формулы-Е в Саудовской Аравии.

«Моя первая мысль, когда я оказалась в стене, была: «Боже, папа смотрит». Я подумала, что он сейчас заплачет, или что-то в этом роде. Может кто-нибудь просто сказать ему, что со мной всё в порядке?

Сила удара? Это было не просто столкновение. Если уж суждено разбиться, нужно разбиться по-настоящему. Я видела приближающуюся стену и знала, что на большой скорости врежусь в неё», — приводит слова Иззи Хаммонд BBC.

