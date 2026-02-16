Лоусон отметил уникальность болидов Ф-1 2026 года

Новозеландский пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о болидах Формулы-1 2026 года.

«Болид не похож ни на какую другую машину, которую я пилотировал. Совершенно новый. Здесь нужен совершенно иной стиль пилотажа, это абсолютно новый опыт. Нет общего практически ни с чем.

Формула-1 всегда была невероятно быстрой и в любом случае практически не имела ничего общего с Формулой-2. Разница между Формулой-2 и Формулой-1 всегда была слишком большой. Я бы не сказал, что она стала меньше в этом году. Да, Формула-1 стала чуть медленнее, но пилотаж всё равно совсем другой. Может, общего стало даже меньше», — приводит слова Лоусона OPlanetF1.