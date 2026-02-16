Скидки
Марко назвал ключевой фактор в болидах на сезон-2026

Марко назвал ключевой фактор в болидах на сезон-2026
Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о ключевых факторах успеха в сезоне-2026 Формулы-1.

«Есть много неизвестных факторов, которые удивят некоторых пилотов. Не стоит забывать, что сейчас новый минимум по массе болида составляет 770 кг. Это сыграет ключевую роль. Главный секрет — масса, это может иметь решающее значение.

Как в 2022 году, когда аутсайдеры из «Альфа Ромео» стали единственной командой, которая успешно решила проблему с массой. Это позволило им завоевать очки семь раз за первые девять гонок», — приводит слова Марко Blick.

Марко 82 года. Хельмут работал в «Ред Булл» с 2005 года. Более 20 лет специалист курировал молодёжную программу поддержки пилотов «Ред Булл», влиял на определение составов основной и дочерней команд.

