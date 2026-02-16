Скидки
В ФИА запретят «спорный» двигатель «Мерседеса» — Blick

В ФИА запретят «спорный» двигатель «Мерседеса» — Blick
Международная автомобильная федерация (ФИА) внесёт изменения в регламент и снизит разрешённую степень сжатия двигателя с установленных регламентом 16:1 до 18:1 уже до старта сезона 2026 года. Об этом сообщает издание Blick.

Как информирует источник, «Феррари», «Хонда» и «Ауди» достигли договорённости с ФИА об изменении в правилах.

Ожидается, что объявление будет сделано перед началом второй части предсезонных тестов. Это позволит немецким мотористам из «Мерседеса» использовать время до старта сезона, чтобы привести двигатели в соответствие с требованиями правил.

Как сообщалось ранее, ФИА провела проверку двигателя команды Формулы-1 «Мерседес» согласно требованию остальных производителей, ранее обвинивших немецкую команду в извлечении преимущества за счёт лазейки в новом регламенте.

