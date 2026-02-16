Скидки
Лоусон высказался о технике Ферстаппена с понижением передач

Лоусон высказался о технике Ферстаппена с понижением передач
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о технике гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с понижением передач через одну, продемонстрированную на тестах в Бахрейне.

«В этом нет ничего необычного, ведь это естественно. Но пока рано делать выводы. Думаю, позже этот подход станет вполне естественным. То, как мы управляли прошлогодними болидами, сильно отличается от того, что было 10 лет назад, так что всё постоянно развивается. Здесь есть над чем поразмыслить, но всё придёт само.

Болидом довольно сложно управлять, особенно здесь, в Бахрейне, поскольку здесь сильный износ шин. В этом сезоне машина будет гораздо сильнее скользить – пилотировать будет непросто. Сейчас мы многому учимся, стараемся оптимизировать пилотаж в рамках коротких отрезков и квалификации, а также управления батареей на длинных отрезках. Это процесс обучения», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
