В «Кадиллаке» рассказали об ожиданиях от Херты в Формуле-2

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс высказался об ожиданиях от выступлений Колтона Херты в Формуле-2.

«В целом я жду от Колтона финиша в топ-10 в Формуле-2. В первую очередь его участие в серии связано с тем, чтобы лучше узнать трассы и шины. Это часть его подготовки к Формуле-1. Решающее значение будут иметь не только выступления в Формуле-2. Мы используем все ресурсы проекта, чтобы оценить готовность Колтона к участию в Формуле-1», — приводит слова Таурисса Motorsport-Total.

Напомним, компания «Кадиллак» выбрала ветеранов Серхио Переса и Валттери Боттаса в качестве основных гонщиков на следующий год, но сохраняет интерес к развитию американских талантов. Поэтому команда привлекла Колтона Херту, который с 2020 года представляет связанную с проектом команду «Андретти» в IndyCar и занимает седьмое место в текущем сезоне.