«Как ехать на ручнике». Расселл — о пилотировании новых болидов Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о необходимости понижать передачи в поворотах на новых болидах Формулы-1.

«Это довольно сильно раздражает и не является чем-то интуитивным. Что же касается остального, нельзя не отметить, какая у нас мощность, когда используются все 350 кВт. Но предстоит большой прогресс. Представьте, что вы едете в супермаркет, подъезжаете к кольцевой развязке, переключаетесь на третью передачу, чтобы проехать её, но вам внезапно говорят, чтобы вы переключились на первую. Обороты взлетают, но ведь никто не поедет в супермаркет на первой передаче, если речь о нормальной скорости. Здесь то же самое.

Болид предназначен, чтобы проезжать конкретный поворот на третьей передаче, но из-за турбины, буста и прочего нам приходится держать обороты на очень высоком уровне, приходится переключаться на первую. Машина для такого не предназначена, но нам приходится искать обходные решения. Иногда это ощущается как пилотаж на ручнике», – приводит слова Расселла RacingNews365.