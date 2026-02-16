Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Как ехать на ручнике». Расселл — о пилотировании новых болидов Формулы-1

«Как ехать на ручнике». Расселл — о пилотировании новых болидов Формулы-1
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о необходимости понижать передачи в поворотах на новых болидах Формулы-1.

«Это довольно сильно раздражает и не является чем-то интуитивным. Что же касается остального, нельзя не отметить, какая у нас мощность, когда используются все 350 кВт. Но предстоит большой прогресс. Представьте, что вы едете в супермаркет, подъезжаете к кольцевой развязке, переключаетесь на третью передачу, чтобы проехать её, но вам внезапно говорят, чтобы вы переключились на первую. Обороты взлетают, но ведь никто не поедет в супермаркет на первой передаче, если речь о нормальной скорости. Здесь то же самое.

Болид предназначен, чтобы проезжать конкретный поворот на третьей передаче, но из-за турбины, буста и прочего нам приходится держать обороты на очень высоком уровне, приходится переключаться на первую. Машина для такого не предназначена, но нам приходится искать обходные решения. Иногда это ощущается как пилотаж на ручнике», – приводит слова Расселла RacingNews365.

Материалы по теме
«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android