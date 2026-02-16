Ральф Арон сломал позвоночник в аварии на «12 часах Батёрста»

Эстонский гонщик Ральф Арон рассказал, что получил два перелома позвоночника после серьёзной аварии в гонке «12 часов Батёрста», прошедшей 15 февраля в Австралии.

«Хочу выразить особую благодарность медицинской бригаде, которая работала на месте аварии и оказала мне немедленную помощь после инцидента. Их профессионализм и быстрая реакция сыграли огромную роль.

Учитывая обстоятельства, со мной все в порядке, моё состояние стабильное. Я получил два перелома позвоночника, но у меня полностью сохранились движения и чувствительность во всём теле, за что я очень благодарен», — написал Ральф Арон в социальных сетях.

Напомним, Арон на скорости врезался в автомобиль соперника, развернувшийся в слепой зоне. Ральф самостоятельно покинул свою разбитую машину, однако после этого упал на траву. Он был доставлен в госпиталь.