Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Арон сломал позвоночник в аварии на «12 часах Батёрста»

Ральф Арон сломал позвоночник в аварии на «12 часах Батёрста»
Комментарии

Эстонский гонщик Ральф Арон рассказал, что получил два перелома позвоночника после серьёзной аварии в гонке «12 часов Батёрста», прошедшей 15 февраля в Австралии.

«Хочу выразить особую благодарность медицинской бригаде, которая работала на месте аварии и оказала мне немедленную помощь после инцидента. Их профессионализм и быстрая реакция сыграли огромную роль.

Учитывая обстоятельства, со мной все в порядке, моё состояние стабильное. Я получил два перелома позвоночника, но у меня полностью сохранились движения и чувствительность во всём теле, за что я очень благодарен», — написал Ральф Арон в социальных сетях.

Напомним, Арон на скорости врезался в автомобиль соперника, развернувшийся в слепой зоне. Ральф самостоятельно покинул свою разбитую машину, однако после этого упал на траву. Он был доставлен в госпиталь.

Материалы по теме
«Глаза были залиты кровью». Немецкий гонщик описал последствия столкновения с кенгуру
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android